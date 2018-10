O clinica medicala creata de doi moldoveni a ajuns in vizorul procuraturii ucrainene. Firma angaja mame surogat care nasteau copii pentru cupluri infertile: micutii ar fi fost vanduti peste hotare - Investigatie Report/VIDEO

Inca la inceputul lunii septembrie, procuratura militara din Ucraina a pornit un dosar penal, ce vizeaza activitatea “BiotexCom”, clinica medicala creata de doi cetateni moldoveni.

Iurii LUTENKO, PROCURORUL GENERAL IN UCRAINA: "Procuratura militara a stabilit ca in anul 2010 un grup de moldoveni, care sunt cetateni ai Germaniei, a initiat pe teritoriul Ucrainei, activitatea centrului medical “BioTexCom”, specializat in prestarea serviciilor de maternitate surogat. “

Site-ul oficial al firmei este inregistrat pe numele unui ucrainean, care ar fi si proprietarul, serverul acestuia insa s-ar afla pe strada Dimo, din Chisinau, se arata in investigatia realizata de Report.md.

Proprietarul firmei a fost acuzat de trafic cu nou-nascuti, iar procurorii au anuntat ca exista probe care ar demonstra ca micutii au fost vanduti peste hotare ilegal.

Albert TOCHILOVSCHI, PROPRIETARUL CLINICII: "Eu sunt acuzat ca am vandut copii, ca ne-am inteles sa vindem copii in Vest.“

Mai exact, acesta este acuzat de faptul ca micutii nu sunt nascuti prin surogatie, ci in mod obisnuit, iar dupa ce apar pe lume sunt vanduti in strainatate. In 2011, de exemplu, un copil nascut de o mama surogat a ajuns la un cuplu italian, care a incercat sa scoata nou-nascutul din tara cu acte false emise de clinica medicala, dar si de autoritatile ucrainene.

In urma testelor efectuate, ADN-ul copilului nu coincis cu al parintilor, ceea ce ar fi normal in cazul in care micutul s-ar fi nascut prin surogatie. Propriatarul clinicii vorbea atunci de o eroare...tehnica si a recunoscut ca italianul nici macar nu a venit in Ucraina pentru procedura de donare a spermei.

Albert TOCHILOVSCHI, PROPRIETARUL CLINICII: “Sperma a venit din Italia in ambalaj special si, probabil, s-a produs o greseala tehnica.“

In apararea sa, proprietarul spune ca de fapt, toate acuzatiile sunt fabricate si, in asa fel, cineva ar incerca sa-i fure afacerea. Oamenii legii mai spun ca femeile angajate de clinica sunt racolate din familii sarace, fiind atrase cu bani multi.

Pentru sansa de a deveni parinti, cuplurile infertile plateau de la 30 pana la 50 de mii de euro, in functie de pachetul ales: econom sau VIP. Mamele surogat care ar trebui sa ia pana la 15 mii de euro, intr-un final, raman cu aproximativ 6 mii. Mai mult, femeile povestesc ca raman cu sechele pe viata.

Una dintre ele a spus ca era cat pe ce sa-si piarda viata in timpul nasterii, iar medicii i-au extirpat uterul. Asa ca, ea nu mai poate deveni mama.

"Nu as sfatui pe nimeni sa faca asta. Daca as intoarce timpul inapoi, nu m-ar convinge nicio suma de bani. Eu m-am recasatorit. Sotul meu este mai tanar decat mine. - El nu stie nici acum? - Nu stie. El merge la medici, face investigatii. La el totul e in regula.“

Investigatia celor de report.md mai arata ca si moldovencele ar cauta canale de acces spre industria surogatiei.

Legislatia ucraineana este cea mai permisiva din Europa, in privinta mamelor surogat. Codul familiei le permite sa primeasca bani, daca nasc un copil pentru o alta familie si sa primeasca bani pentru asta, iar suma nu este reglementata.

In Moldova si Romania, maternitatea surogat este interzisa. In 2012, in Parlamentul nostru, a fost dezbatut un proiect de lege in acest sens, dar, in cele din urma, a fost respins. Un an mai tarziu, in Codul penal a fost introdus un amendament, care pedepseste asemenea activitati cu pana la pana 12 ani de inchisoare.