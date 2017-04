Instruiti de japonezi, 1200 de moldoveni fac cabluri pentru masini germane intr-o uzina la periferia Chisinaului - VIDEO

La uzina muncesc peste 1200 de oameni. Ei nu au avut nevoie de cunostinte ingineresti, intrucat inainte de a fi angajati toti au fost instruiti. Acest tanar spune ca munceste de jumatate de an. Nu are mare treaba de facut, pentru ca totul este automatizat. Uzina asambleaza cablaje auto, care se introduc direct la masini, fara a mai fi modificate. Toata productia se exporta in Germania.

Japonezii spun ca au investit peste 20 de milioane de euro in amenajarea uzinei. Potrivit reprezentantilor companiei, tara noastra este atractiva pentru investitori. La inaugurare a participat si premierul, care nu a ratat ocazia sa faca o tura prin fabrica.

Ministrul Economiei spune ca in ultimul timp a crescut interesul investorilor straini din acest domeniu. In Republica Moldova, exista cateva uzine de cabluri electrice, majoritatea fiind deschise de investitori straini.