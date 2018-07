O companie din Turcia va construi Arena Chisinau. Autoritatile au acceptat oferta singurului aplicant la concursul de selectare a partenerului privat - VIDEO

Monica BABUC, MINISTRU AL CULTURII: “Compania are experienta in constructii de minim 3 proiecte, realizate intre 2013-2017 cu valoare de 30 de milioane euro per proiect. Compania are experienta la constructia in arene, aceste obiective sunt complexe sportive din Senegal si Federatia Rusa. Cifra de afaceri medie anuala este de cel putin 50 de milioane de euro per an in ultimii 3 ani.”

Comisia care s-a ocupat de selectarea partenerului privat a avut o saptamana la dispozitie ca sa verifice eligibilitatea firmei turce care si-a anuntat intentia de a investi 40 de milioane de euro in constructia Arenei Chisinau. Din ea, au facut parte responsabili din mai multe ministere, nu si societatea civila, asa cum le-au reprosat anterior expertii de la Centrul pentru Politici si Reforme.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Comisia este compusa din reprezentantii la mai multe entitati: ministerul educatiei, ministerul economiei, cel al justitie, APP, Inspectoratul de Stat in Constructii si un reprezentant din Parlament.”

Asadar lucrarile de pregatire a terenului de la Stauceni, alocat pentru ridicarea complexului, vor incepe de saptamana viitoare. La sfarsitul lui august ar putea fi pusa prima caramida, mentioneaza Chiril Gaburici.

Saptamana trecuta s-a incheiat termenul de depunere a dosarelor pentru firmele care isi propuneau sa investeasca in Arena Chisinau. Dupa doua luni de asteptare, doar o singura companie a spus ca este gata sa bata palma cu autoritatile de la noi. Atunci, reprezentantii Centrului pentru Politici si Reforme spuneau ca acest concurs trebuia anulat, pentru ca exista un singur aplicant.

Pentru constructia Arenei Chisinau din bugetul de stat urmeaza sa fie alocate 200 de milioane de lei. Studiul de fezabilitate realizat la comanda autoritatilor mentiona ca ridicarea constructiei va costa 40 de milioane de euro. Acelasi studiu indica faptul ca investitorul isi va recupera banii in minim 10 ani. Arena Chisinau este ideea democratilor si urmeaza sa fie ridicata la Stauceni. Potrivit lui Andrian Candu, cladirea arenei va ocupa o suprafata de cel mult 15 ha, chiar daca, in acte, terenul alocat este de 5 ori mai mare.