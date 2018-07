O companie privata reconstruieste o aripa a teatrului Licurici: studioul muzical din anturajul „Entourage”-ului - FOTO/ZdG.md

O aripa a Teatrului Republican de Papusi „Licurici”, unde pana nu demult se afla un magazin de tehnica digitala si computere se afla in proces de reconstructie. Desi lucrarile au loc langa restaurantul „Entourage”, cele doua constructii fiind practic „lipite” una de cealalta, conducatorul companiei care arendeaza spatiul spune ca in acel loc urmeaza sa fie deschis un studio muzical, care nu are nicio legătura cu restaurantul, scrie ZdG.md.