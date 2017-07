O companie ruseasca din domeniul IT a intrat pe piata din Moldova. Firma a pus la dispozitia companiilor de taxi de la noi o aplicatie care ar simplifica procedura de chemare a unei masini - VIDEO

”-Compania a luat in chirie de la mine acest automobil si eu prestez servicii gratuit. -Cu cat? -E o placere scumpa.”

O placere in dar pentru pasagerii care au reusit sa mearga deja cu acest Chrysler 300 C, care ar costa in jur de 30 de mii de euro, spune proprietarul sau. Nou, un astfel de bolid ajunge si pana la 80 de mii. Barbatul spune ca a ajuns sofer de taxi pentru cateva saptamani nu tocmai din placere.

”Suntem intr-o situatie financiara in tara incat cautam variante ca o parte din cheltuieli sa le rascumparam. Masina e pofticioasa. Ieri am cheltuit 400 lei, astazi 550. -Taxa va acopera? - Daca nu acoperea, nu lucram.”

Compania pune la dispozitie firmelor de taxi de la noi soft-ul, iar pasagerilor – o aplicatie care poate fi descarcata pe Appstore si pe Google Play. In schimbul unui comision, companiile de taxi ofera automobilele, insa acestea nu trebuie sa fie mai vechi de 10 ani.

Anton SELIN, MANAGER GENERAL COMPANIE: ”Soferii trec control foto. Fotografie din 8 parti si noi verificam daca automobilul nu este murdar, accidentat. Soferii trec miniexamen, care consta din teste.”

Compania ruseasca a intrat de 3 zile pe piata de la noi, iar 4 dintre cele aproape 20 de taxiuri de lux au si fost amendate cu pana la 4500 de lei fiecare pentru ca nu aveau copia licentei de transport, certificatul de competenta profesionala sau foaia de parcurs.

Veaceslav BĂLTEANCO, ŞEF ADJUNCT DIR. CONTROL RUTIER ŞI AUTOGĂRI, ANTA: ”Aceste unitati nu dispuneau de actele nominalizate, motivand ca promoveaza un sistem informational.”

”Taxometrul la noi e incorporat in telefon, tableta. Foaie de parcurs. Nu el avem la moment pentru ca prestam servicii gratuite. Noi luam semnatura de la clienti ca ei sunt la curent ca e gratuit. Chiar daca ne opreste politia, noi aratam ca nu facem bani."

Cei de la ANTA afirma ca vor obliga compania sa-si ia licenta pentru transportarea pasagerilor, ca orice alta companie de taxi, asta desi reprezentantii acesteia sustin ca firma este de IT, nu de taxi.

Museg SAHAKIAN, DIRECTOR DEZVOLTARE INTERNATIONALA: ”Noi nu prestăm servicii de transport pasageri, noi punem la dispoziţie tehnologii avansate care fac legătura între clienţi şi companiile de taxi locale licenţiate.”

Potrivit reprezentantilor companiei, firma va presa servicii deocamdata doar in Chisinau si in suburbii pe o raza de 30 de kilometri. Pentru primii 5 kilometri pretul e de 15 lei, iar apoi fiecare kilometru costa 5 lei.

Compania mai este prezenta si pe piata din Rusia, Belarus, Ucraina, Armenia, Georgia si Kazahstan. La Moscova a fuzionat cu Uber, o companie americana, care pune la dispozitia utilizatorilor un serviciu alternativ celui de taxi, fara sa detina vreo masina, intrucat sofer poate fi orice proprietar de masina.