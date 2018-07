O competitie de inot a avut loc pe lacul din parcul Valea Morilor. Zeci de maturi si copii si-au testat fortele. Vantul a facut valuri astfel ca inotattorilor le-a fost cam greu - VIDEO

Startul competitiei s-a dat dis de dimineata, iar primii care au intrat in apa au fost copii. Sarcina lor a fost sa parcurga 200 de metri, iar imediat dupa ce ieseau din apa treceau la alergat spre linia de finish. Micutii au facut fata cu greu. Apa era calda, insa valurile le-au cam dat batai de cap, spun ei.

“Am alergat jumatate de kilometru si am innotat 200 de metri. Pentru mine a fost greu. In apa pe mine ma intreceau.”

“A fost greu dupa ce innoti, sa alergi un kilometru si jumatate.”

“E mare diferenta dintre bazin pentru ca apa te trage putin si cateodata nu te poti duce acolo unde vrei.”

La scurt timp dupa ce juniorii au ajuns toti la finish, a inceput incalzirea pentru maturi. Acestia au fost peste o suta atat femei cat si barbat, majoritatea dintre ei amatori. Ei au innotat 1852 de metri. Primul care a ajuns la linia de finis a fost un baiat de doar 16 ani.

“A fost destul de greu. Anul trecut a, luat locul cinci. Acum m-am antrenat mult si am luat locul intii. A inceput a ploua si se simteau un pic valurile.”

Acest barbat a venit din stanga Nistrului pentru a participa la aceasta competitie, are 60 de ani insa spune ca a fost destul de usor.

“Pe langa aceasta comeptitie, noi participam si la altele. Nu demult am venit din Albania, din Grecia si in Odesa am inotat iar peste o duminica ne ducem sa traversam innot Volga.”

Cei mai curajosi s-au aventurat sa parcurga double sea mile ceea ce inseamna 3704 metri si tripple sea mile 5555 de metri. Desi medicii nu recomanda scaldatul in lacurile din capitala, organizatorii spun ca nu au avut alta solutie.

Tatiana TUTUNARU, SEA MILE PR MANGER: “Participantii au semnat inainte de competie o declaratie in care sunt deacord sa intre in lacul din parcul Valea Morilor.”

Competia “Sea Mile” este la cea de a sasea editie. Anul trecut aceasta s-a desfasuat la lacul Ghidighici.