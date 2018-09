Vis implinit. Dupa 15 ani de munca intr-o incapere de cativa metri patrati, o croitoreasa din Taraclia, care face haine din blanuri si piele uzata, are un atelier nou si spatios cu masini de cusut performante - VIDEO

Galina Minceva din satul Corten, raionul Taraclia da o noua viata blanurilor si pieilor uzate, dar si celor noi, confectionand din ele haine. Face asta de 15 ani, iar pana nu demult era nevoita sa faca totul manul.

Cu ajutorul unui grant din partea Uniunii Europene, a putut sa-si amenajeze un atelier si sa-si cumpere cele mai noi masini de cusut pentru piele si blanuri.

Galina MINCEVATR :"Eu imi doream aparate noi pentru ca ale mele erau deja vechi, cel mai tare mi-am dorit o masina de cusut pentru blana. Aceasta masina de cusut este foarte buna si are mai multe functii si se poate de cusut in strat gros. Asa cum noi confectionam haine de iarna avem nevoie ca masina de cusut sa fie buna."

Cu cateva luni in urma, atelierul femeii era o camera mica din locuinta sa, acum ea si l-a amenajat intr-o casa veche tot din curtea gospodariei sale si are acolo tot de ce are nevoie. A invatat cum sa lucreze cu pielea de la o prietena si de atunci nu s-a mai lasat de asta.





Galina MINCEVATR :"Aceste cusuturi sunt mari si lungi si le faceam manual. Cu acul coseam de doua ori in aceiasi gaura. Dar aceasta este masina, ai dat odata si gata./ Aceasta blana este creatia mea, este de oaie. Asa cum era putina eu am impletit manecele si am incalzit-o si am impletit gluga."

Povesteste cu zambetul pe buze ca primele ei lucrari le-a creeat pentru copii sai. Vazand cat sunt de frumoase si calduroase, prietenii de familie au rugat-o sa le confectioneze si lor astfel de haine. Prima lucrare o pastreaza pana in prezent ca amintire si spune ca nu o va vinde niciodata.

Galina MINCEVA:"Am cusut-o pentru mine, blana este enot. Aceasta era o blana veche, mirosea urat si era murdara. Eu am spalat-o, am curatat-o am pieptanat-o si am tinut-o afara, dupa care mi-am cusut o jacheta."

Sofia Petco, care locuieste in acelasi sat cu Galina este prima croitoreasa angajata la atelier. A invatat sa lucreze cu pielea si blanurile de la Galina si spune ca-i place la nebunie.

Sofia PETCO:"Foarte multe imi place, foarte multe m-am invatat. Aici noi incepem de la zero si terminam scu o lucrare completa. De asta si mi-a placut."

Galina nu are inca un magazin al sau unde sa-si vanda creatiile, asa ca deocamdata le expune la targuri si expozitii. Atelierul Galinei Minceva este unul dintre cele 78 de proiecte care vor stimula dezvoltarea rurala in Autonomia Gagauzia si raionul Taraclia. Pentru acesta au fost alocate 6,5 milioane de euro din partea Uniunii Europene.