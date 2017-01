O cursa printre sticle si butoaie. 300 de persoane au alergat 10 kilometri prin beciurile de la Cricova - VIDEO

"Este o capodoperă."

Entuziasmati, participantii au facut o incalzire colectiva, dupa care si-au urat unii altora rezistenta pe toata distanta.

"Te mai face sa mai uiti de anii care se aduna in spate.”

"Alergăm pentru sănătate, pentru dispoziţie. “

"Am venit sa bem vin intre timp si sa ne ferim de frig, ca am inteles ca e mai cald inauntru."

„Evenimentul emană o aură deosebită. Eu deja primesc plăcere.„

300 de oameni, veniti chiar si de peste mari si tari au alergat prin galeriile slab iluminate de la Cricova. La fiecare kilometru parcurs, rezistenta le era alimentata cu o doza de muzica buna.

Femeile au alergat de rand cu barbatii. 35 de minute dupa start si-a facut aparitia invingatorul. Liviu Croitoru, care a castigat si cursa de anul trecut, spune ca s-a antrenat intens, pentru a ramane in forma si a ajunge primul la finis.

Liviu CROITORU, INVINGATOR, PROBA MASCULINA: „E putin oxigen aici si cam greu de alergat, anume in galerii.„

Zece minute mai tarziu, unul cate unul au inceput sa ajunga la finis si ceilalti participanti. Erau intampinati cu aplauze, medalii, dar si cu o folie cu care sa se acopere, ca nu raceasca.

“Numai satisfactie. Satisfaction.”

“Mai greu kilometri ramasi in cap, restul usor.”

“Am prticipat la 3 competitii in 24 de ore. Ieri dimineata in parcul herastrau, ieri seara in parcul politehnicii. Am calatorit toata noaptea, am dormit o ora si azi la Cricova.”

„Ori de sarutat, ori cu dintii, sa vedem daca e de aur.”

Castigatorii s-au ales cu premii de la parteneri, iar restul participantilor au primit medalii. Placinte si vin fiert a fost pentru toata lumea

“Minunat. Mai ales că mirosea a vin la final. Un fel de aromaterapie cu vin.“

Taxa de participare a inceput de la 500 de lei pentru moldoveni si de la 100 de euro pentru straini.

Mariana MANOLE, COORDONATOR PRINCIPAL PROIECT “WINE RUN”: "Promovam modul sanatos de viata, totodata promovam si turismul in Moldova, Eu un proiect cultural si sportiv.”

Evenimentul “Wine Run” este organizat oficial pentru al doilea an consecutiv.