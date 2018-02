Situatie dezolanta intr-un bloc din Hancesti, unde este greu de crezut ca locuiesc oameni. Acestia isi duc traiul ca-n Evul Mediu: intre pereti acoperiti de mucegai si cu un acoperis spart deasupra capului - VIDEO

Ceea ce am vazut in acest bloc de locuit de la periferia orasului Hancesti intrece orice imaginatie. Cladirea cu 5 etaje pare a fi a nimanui. Dar acolo locuiesc oameni. Peretii arata dezolant, iar niste hogeacuri negre inconjoara blocul. Chiar de la intrare esti intalnit de un miros intepator. Am indraznit, totusi, si am intrat.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Pe hol sufla vantul ca afara. Lumina nu este, asa ca risti sa calci si in baltoace, iar la o singura atingere, de pe peretii plini cu apa cade tencuiala.”

“Noi asa ne-am invatat, dar cand vine cineva aici se sperie. Zic, nu va temeti ca o sa va cada o plita in cap. Imi e rusine cand vine cineva si zice cum traiti in mucegaiul acesta.”

Oamenii au vrut sa-si faca niste conditii. Toamna trecuta au pus mana de la mana, au carpit, au dat cu vopsea, iar la prima ploaie totul s-a naruit asa ca au inteles - aici reparatia nu are nici un rost.

“Am facut reparatie pana la al IV-lea etaj, dar nici nu se cunoaste. Iarba vara creste si ciuperci avem.”

Pe pereti pe care se prelinge apa, atarna firele electrice. Ca niste ghemuri incalcite, acestea ar fi trebuit sa aduca lumina pe hol, dar le aduc locatarilor numai probleme.

“Luminile nu prea ard. Cum stau cablurile trase, mai scapara acolo, nici la copii nu prea dam voie pe coridor.”

Cristina locuieste in cele doua camere impreuna cu mama, sotul si cei trei copii. Pentru ea, fiecare zi incepe la fel – in loc de micul dejun, curata peretii de mucegai.

“Vara am facut acoperisul, s-a inmuiat putin omatul si totul curge in casa.”

“La bucatarie azi dimineata am sters si e imposibil.”

“O lampa si cu un plafon a buhnit, daca pe aici curge. In camera lumina de la priza tot a buhnit.”

In camera este destul de rece. Nevoiti sa suporte ani la rand umezeala si frigul, cei mici au deja probleme de sanatate. Aceasta fetita de cinci ani ajunge periodic la medic.

“Tuseste umed si de la mucegai au aparut si un fel de pete pe corp. Cat a costat tratamentul? La 600 de lei.”

Acoperisul abia se tine. Si daca de sus ploua, de jos vine un miros ingrozitor. Subsolul este plin cu deseuri.

“Canalizatie nu este. Aici este o truba pusa de forma. Toate deseurile din apartamente cade in podval.”

Iarna mai este cum este, vara, insa pe caldura, situatia devine de-a dreptul imposibila. Cele cateva familii care se adapostesc aici spun ca au apelat de nenumarate ori la primarie, dar au fost trimise dintr-un cabinet in altul si nimic nu s-a schimbat.

Primarul sustine ca blocul nici nu figureaza in registrul de cadastru. Dupa destramarea Uniunii Sovietice, cladirea, pe atunci, camin pentru muncitorii unei uzine, a ramas de izbeliste si nimeni nu mai e obligat sa raspunda pentru ea.

Alexandru BOTNARI, PRIMAR ORASUL HINCESTI: “El nu are acte de loc, nu-i nici in arhiva. Le-am propus sa-l transmita la primarie, dar ei asa si nu au facut. 04;18 Le-am spus 100 de mii gaseste primaria, 100 de mii sa stranga cetatenii, ei au strans doar 15 mii de lei.”

Primarul spune ca ar putea sa se implice cumva, daca blocul ar trece in gestiunea autoritatilor locale. Pentru asta, insa, ar fi nevoie ca locatarii sa formeze o asociatie si sa prezinte un teanc de acte.