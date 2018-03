O declaratie simbolica de Unire cu Romania a fost adoptata in satul de bastina al presedintelui. Zeci de sateni s-au adunat la primarie ca sa participe la eveniment, iar spiritele s-au incins cand au venit cei din tabara opusa - VIDEO

Declaratia simbolica de Unire cu Romania a fost semnata in incinta primariei de la Sadova de catre 3 consilieri, primarul si in jur de 500 de locuitori. Primul care si-a pus semnatura primarul. Dupa asta, un grup de elevi de la gimnaziul din sat a cantat cantece patriotice romanesti. Acompaniati de un acordeonist, cei prezenti in sala i-au sustinut cu aplauze.

Vladimir SUSARENCO, PRIMAR SADOVA: "S-au colectat peste 500 de semnaturi si sunt sigur ca numarul acesta va fi si mai mare. Este un lucru sfant, este un lucru semnat cu suflet si cu emotie, de aceasta populatie."

"Vreau sa se trezeasca Moldova si sa fim o tara unita, puternica si nu ne ocupe asa cum a fost ocupat Dontesk."



Nu toata lumea din Sadova isi doreste unirea cu Romania.

"Cui ii trebuieste unirea asta? Noi trebuie sa traim bine cu toti. Mama m-a facut moldoveanca, nu romanca. Cui nu-i place sa se duca in Romania."

Petru AGHINIE, CONSILIER LOCAL: "Noi suntem impotriva. Au venit cu steagul tarii vecine. O sa urmarim actiunile lor si vom lua masuri. Sunt mai multe televiziuni decat unionisti."

Saptaman aceasta presedintele Igor Dodon a cerut pedepse penale pentru consilierii locali care voteaza declaratiile simbolice de unire cu Romania.

"Niciodata nu m-am gandit ca o sa deschida dosare penale la cei care au alta viziune. Eu sunt roman, cu ce drept sa-mi incalce parerea mea."

"Avem o istorie, un neam. Sa citim, sa ne informam despre cine suntem. Toate rudele mele au fost incarcate si duse."

Tot astazi, potrivit Ziarului de Iasi, peste 100 de primari unionisti din Republica Moldova si Romania, s-au intalnit la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire.

Desi declaratiile de Unire cu Romania sunt doar simbolice presedintele Igor Dodon a declarta ca va trimite la ONU si la Consiliul Europei scrisori in care va anunta ca statalitatea Republicii Moldova este pusa in pericol. La inceputul lunii februarie, tot la Sadova, 8 consilieri au semnat o declaratie de sprijin a statalitatii moldovenesti.