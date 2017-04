Demonstratie moleculara de gatit. La Universitatea Tehnica, bucataria s-a transformat intr-un laborator de chimie. Cum arata mancarea care se contopeste cu stiinta - VIDEO

Bucataria moleculara nu e nimic altceva decat locul unde mancarea se contopeste cu stiinta. Servite in portii minuscule, alimentele trec printr-o adevarata transformare care sa intensifice gustul.

“Gustul e mai important decat satietatea in bucataria moleculara.”

Zeama obisnuita asa cum o stim noi de la mama de acasa e de nerecunoscut in gastronomia moleculara. O portie costa in jur de 12 lei. Si aici vorbim doar de alimente. Daca e sa mai calculam munca de aproape 6 ore, atunci traditionala supa devine un lux.

“Sfere din zeama cu bors acru, cu sos din taitei. Este ceva deosebit, insa gustul ramane acelasi, forma se schimba si modul de preparare.”

”Este ceva straniu. Oamenii posibil sa se sperie de asta.”

Revolutia gastronomica a fost adusa acasa de Rodion Vieru. Student in anul 4, tanarul a facut doua stagii la un renumit restaurant din Londra, decorat cu 2 stele Michellin, un fel de distinctie care arata calitatea localului, exact ca si in cazul hotelurilor. Doar ca aici numarul maxim de stele este trei. Astfel de restaurante garanteaza nu doar o farfurie gustoasa, ci o adevarata experienta culinara.

Rodion VIERU: “Ca sa intelegeti in restaurantele cele mai bune din Londra, trebuie sa te inscrii cu 2-3 luni in prealabil, daca vrei sa ai o cina.”

„Soldul de pui cu emulsie vin alb-unt si spuma de ciuperci” este denumirea celei de-a doua farfurii.

JORJ CIUMAC, PROFESOR UNIVERSITAR UTM: “Tratamentul termic al carnii sub care se realizeaza nu la 100 de grade ca in mod obisnuit, ci la 70 si in rezultat se pastreaza mai bine substantele nutritive.”

Aceasta bucatarie pretentioasa, care ofera texturi neasteptate si gusturi explozive este abia la inceput in tara noastra. De altfel, si Franta ramane fidela bucatelor traditionale.

Stephane GOUIN, PROFESOR UNIVERSITAR, FRANTA: “Bucatele trebuie sa fie combinate cu sens. Gastronomia culinara e la moda in Franta, dar asta nu inseamna ca e si raspandita. “

Rodion isi propune ca odata cu absolvirea universitatii sa plece in Franta. Visul lui e sa stapaneasca secretele culinariei din peninsula. Un meniu cu 7 feluri de preparate moleculare ajunge la o mie de lei de persoana, intr-un restaurant din capitala.