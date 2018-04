O depasire riscanta s-a transformat in tragedie. Detalii de la accidentul, unde o masina a intrat intr-un microbuz. Un tanar a murit, iar 13 pasageri din maxi-taxi au ajuns la spital. Filmul accidentului. Ce spun victimele - VIDEO

O depasire riscanta s-a transformat in tragedie in apropiere de Anenii-Noi. O masina, pornita cu viteza pe contrasens s-a ciocnit cu un microbuz de ruta. Un tanar de 22 de ani, aflat in autoturism a murit, iar soferul a fost ranit. De partea cealalta, 13 pasageri din maxi-taxi au ajuns la spital.