O ducem bine. Cel putin la capitolul prognoze privind cresterea economica. Autoritatile mizeaza pe banii europenilor, cresterea exporturilor si investitiilor - VIDEO

Expertii nu sunt atat de optimisti. Potrivit lor, consecintele furtului miliardului inca nu au trecut iar cresterea va fi atat de mica incat nu va fi resimtita de cetateni.

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI: “Agricultura 0,7%, industrie 1,2%, serviciile - 3,3 la, import 1%, formarea de capital fix 2,7%...”

Pornind de la aceste estimari, Ministerul Economiei prognozeaza pentru acest an o crestere economica de 6,5 la suta. Potrivit lui Octavian Calmac, banii vor veni din investitii, cresterea exporturilor, dar si din creditele si granturile oferite de europeni.

Pentru promovarea tarii si a companiilor noastre si pentru a atrage investitii Ministerul Economiei urmeaza sa cheltuie peste 100 de milioane de lei. Calmac spune ca exportul produselor in Uniunea Europeana este in crestere, dezmintand astfel declaratiile facute de Igor Dodon, precum ca este in scadere.

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI: “Eu m-am pregatit... in 2016 am avut 1,85 de mlrd de dolari export, dintrecare 1,2 mlrd in UE si a constituit 65la suta...// pentru 2017 prognozam o crestere a exporturilor cu 10 la suta, 2 miliarde...”

Totusi, prognozele optimiste ale ministerului Economiei pentru acest an nu coincid cu cele ale expertilor. Expertii mai spun ca vom avea o crestere economica atat de mica incat nu va fi simtita si in buzunarele cetatenilor.