O eclipsa de luna a avut loc in aceasta seara. Fenomenul a putut fi vazut si in Moldova - VIDEO

Eclipsa partiala de luna a fost vizibila in Europa, Australia, dar si Africa.

Anual, sunt inregistrate 2 fenomene de acest fel. In mai multe tari, unde eclipsa de luna poate fi vazuta, sunt organizate observatii astronomice in locuri publice, iar fenomenul este explicat oamenilor de catre specialisti. Asemenea evenimente au loc in aceasta seara si in Romania.