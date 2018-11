O eventuala reducere a programului gradinitelor de la 12 la 10 ore, sau alinierea acestora la un program unic ar duce la o aglomerare si mai mare a traficului in orele de varf. Studiu Expert Grup - VIDEO

Un simplu calcul ne arata ca deplasarea dintr-un sector in altul, in orele de varf, dureaza aproximativ 45 de minute. In conditiile in care gradinita este aleasa conform vizei de resedinta, un parinte, angajat in sectorul privat, care isi incheie ziua de munca la ora 18-18:30, ajunge la gradinita nu mai devreme de ora 19.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT GRUP: Nu au tinut cont suficient de opinia si de orele de lucru ale parintilor, precum si de distanta parcursa de acasa pana la serviciu si inapoi.”

Unii parinti sustin ca la o saptamana de cand proiectului de analiza a unei eventuale modificari a fost facut public, educatorii deja ii anunta ca din 2019, programul va fi redus. Liliana Olari este angajata in sectorul privat, isi incepe ziua de lucru la ora 9 si o incheie la ora 18. Spune ca propunerea Ministerului Educatiei a luat-o prin surprindere.

Liliana OLARI, PARINTE: ”Am discutat cu angajatorul sa lucrez jumatate din pauza si sa-mi permit sa iau copilul. Pana ajung la gradinita din sectorul centru pana la Botanica, sunt 45 de minute, eu ajung la 18:45. Ce o sa fac eu acum cu copilul meu.”

Capitala se sufoca in orele de varf, iar linierea gradinitelor la un orar unic, risca sa ingreuneze si mai mult traficul. Decizia s-ar contrazice cu propunerea primarului interimar, Ruslan Codreanu de a trece la un grafic diferentiat.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CHISINAULUI: “Inca in iarna am pornit sa testam un program diferentiat de lucru, ca una din masuri care ar descongistiona traficul in orele de varf. Inclusiv studentii sa inceapa diferit graficul de studii.”

Gradinitele de stat ar trebui sa-si racordeze programul atat la orarul de munca al parintilor angajati in sectorul public, cat si in cel privat. Cel din urma fiind sursa din care se formeaza veniturile in bugetul de stat. In cazul in care angajatii vor lucra mai putine ore, contributiile vor scadea si ele, spun expertii.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT GRUP: “Masurile propuse au un puternic impact social, afectand negativ familiile social vulnerabile, familiile cu venituri mici, familiile cu mai multi copii si acele cu un singur parinte.” Dar si investitorii straini, companiile care se plang ca sunt foarte multe locuri de munca vacante.”

Modificarea programului gradinitelor ar diminua si din dorinta parintilor de a avea al doilea sau al treilea copil. Asta in conditiile in care statistica pentru 2017 arata cea mai joasa rata a natalitatii din ultimii 25 de ani.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT GRUP: ”Parintii au nevoie si de timp pentru a creste copiii, dar si de bani. Principalul motiv ar fi ca le reduce abilitatea de a lucra si de a intretine familia.”

Cei de la minister vin cu propunerea de a forma o “grupa de serviciu” pentru copiii, dupa care parintii pot sa vina mai tarziu de ora 18.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT GRUP:”Copiii de gradinita, in special cei de varsta mica ar fi stresati sa fie mutati doar pentru o ora, intr-o alta clasa, la un alt educator la sfarsitul zilei de lucru.”

Liliana OLARI, PARINTE:“Ce sa facem, sa cautam o bona pentru 45 de minute. 01:05 Eu nu trebuie sa fiu stresata ca nu stiu ce o sa fac cu copilul meu dupa ora 18. 02:10 De ce facem discriminare intre copii 60%, da 40% ce nu sunt copii?”

Studiul efectuat, recomanda Ministerului Educatiei sa pastreze regimul actual de functionare a gradinitelor si chiar sa mareasca numarul gradinitelor cu program lung.

Anterior institutia anunta ca propunerea este in faza de proiect de lege. Autorii documentului nu au fost de gasit la telefon pentru a comenta datele studiului. 173 de gradinite, sau fiecare a 8-a, din totalul celor 1458 de institutii prescolare din tara activeaza acum in regim de 12 ore. Celelalte sunt deschise 10 ore sau mai putin.