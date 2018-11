Cum s-a produs deflagratia din casa familiei din Criuleni: "Un perete a cazut peste fetita de sapte ani, iar alaturi se afla copilul de trei luni" - VIDEO

Incidentul s-a produs aseara in satul Balabanesti din raionul Criuleni. Fetita de sapte ani se afla in dormitor cu fratele sau de trei luni. Explozia s-a declansat la putin timp dupa ce mama lor a pus benzina in soba si iesit din incapere.

Aliona COTOMAN, CUMNATA:“Din spusele mamicii, focul s-a mai stins si a incercat sa-l aprinda a pus benzina pe o carpa si a pus-o in soba. Si nu imediat s-a intamplat, a stat si apoi a fost explozia.”

Femeia era la bucatarie cand s-a auzit bubuitura. Imediat, aceasta si-a scos copiii afara. Micutii au fost ulterior transportati Institul Mamei si Copilului din capitala.

Tatiana PASICOVSCHI, SEFA SECTIEI REANIMARE, INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI: “Un perete a cazut peste fetita de sapte ani, alaturi se afla copilul de trei luni, care a primit o trauma. Ambii copii erau constienti cand au venit, fetita de sapte ani era speriata, dar nu avea semne de intoxicatie.”

Aseara, fetita de sapte ani a fost operata. La moment, starea celor doi micuti este stabila.