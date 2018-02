O expozitie cu instrumente de... tortura s-a deschis la Muzeul National de Istorie. Cele peste 50 de obiecte dateaza din epoca medievala - VIDEO

Fiecare obiect de la expozitie este insotit de o imagine si o nota informativa in care se povesteste cum anume era folosit.

"Acesta este un obiect german. numit Fecioara din Nunmerg, el era folosit in scopul de a obtine informatii. Omul care era invinuit de ceva, era pus in interior, se inchideau usile, acolo erau mai multe tepe care afectau mai mult organele care nu duc la moarte directa, pentru a tine omul cat mai mult in viata."

Justitia medievala folosea acest aparat in cazul oamenilor suspectati de anumite infractiuni pentru a obtine informatii de la ei. Instrumentele sunt din diferte state. Organizatorii spun ca toate au fost candva puse in practica.

Iar aceasta balanta era folosita pentru identificarea... vrajitoarelor. Femeile despre care se credea ca fac vraji erau puse pe un talger al cantarului, iar pe celalalt era pusa biblia. Daca biblia era mai grea tortura continua.

Eugen SAVA, DIRECTOR MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI: " Este o expozitie care ne demonstreaza un segment in istoria omenirii care nu este cel mai civilizat, dar acest fenomen a existat si nu poate fi scos din istoria umanitatii. Sarcina noastra impreuna cu colegii din Polonia este de a aduce la cunostinta vizitatorului de orice varsta, de asi pastra ideologia statala, religioasa."

Organizatorii expozitiei spun ca tortura mai este prezenta si acum, doar ca este aplicata altfel decat in Evul Mediu. Ei cred ca expunand aceste grozavii ii vor influenta pe oameni sa fie mai blanzi.

Zbigniew PERZYNA, ORGANIZATOR PROIECT: "Expozitia a aparut in urma colectarii elementelor din Spania, Italia si Polonia. Scopul principal al prezentatiei este ca omul sa se gandeasca si sa-si puna intrebari legate de tematica data."

Expozitia poate fi vizitata incepand de maine si va fi deschisa pana pe data de 31 mai 2018.