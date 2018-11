O expozitie cu ocazia Centenarului Marii Uniri, deschisa la Chisinau. Exponatele au trecut prin mai multe orase romanesti inainte de a ajunge la noi - VIDEO

“Noi am vrut sa surprindem aici cu ajutorul tehnologiei un mars pe care ei il aveau, rpin faptul ca unul dintre ei in fruntea plutonului canta piese de jale. Sa va arat cum functioneaza. Pe spider avem o fotografie clasica, cand mergem cu aplicatia o recunoaste si o transforma intr-o imagine color si e un pic animata.”

Intr-o sala a unui hotel din centrul capitalei au fost aduse niste instalatii digitale, care sa reproduca un pic din atmosfera de acum 100 de ani.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Vizitatorii sunt puşi sa indice pe harta României Mari regiunile importante ale ţării. Toate sunt adunate ca un puzzle, iar pe măsura ce harta este completată, apar şi informaţii pe ecran. Jocul este cronometrat, iar la final, cel care reuşeşte sa plaseze corect regiunile, înfăptuieşte astfel Marea Unire din 1918.“

Nu e doar joc, e si lectie de istorie. Acest panou informativ, cu touch screen, afiseaza scurta biografie a celor mai de vaza personalitati.

Daniela HERTA, MANAGER COMUNICARE: “Iata hasuram, descoperim portretul personalitatii, avem numele si deja anii de viata.”

Intreaga expozitie cuprinde 10 instalatii de ultima generatie: instrumente de realitate augmentata, holograme, plasme si cabine fotografice. La Chisinau a ajuns doar o mica parte din tabloul complet.

Valentin VACARUS, MEMBRU FONDATOR ASOCIATIA EDUCATIVA, GODMOTHER: “Expozitia a fost implementata 4 zile in Bucuresti, 4 zile in Iasi si o zi in Chisinau, azi. Ziua care am ales-o nu este intamplatoare, pentru ca azi se implinesc 100 de ani de la Unirea cu Bucovina. In fucntie de feedback si de intere, o sa replicam evenimentul in varianta originala, cu un cort inalt, cu proiectii videomaping si cu toate cele 10 instalatii.”

Cam asa a fost ieri la Iasi. Organizatorii promit insa sa revina la noi cu varianta deplina a expozitiei. Acum nu a fost posibil din cauza vremii proaste, iar conditiile tehnice nu au permis instalarea tuturor instrumentelor. Poiectul a costat peste 400 de mii de euro si a fost finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale din Romania.