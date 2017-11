Un baietel de 6 ani capitala a castigat o calatorie magica in Laponia, pusa la bataie de cativa soferi aventurieri. Acestia au pornit astazi la drum, iar in cateva zile micutul va merge cu familia, cu avionul, in tara lui Mos Craciun - VIDEO

Calatoria magica in Laponia in tara lui Mos Craciun, care a fost pusa la bataie de un grup de soferi aventurieri, a fost castigata de un baietel de 6 ani din capitala. In aceasta dimineata soferii moldoveni au pornit la drum in marea lor expeditie care va dura 13 zile. Acestia nu au plecat cu mana goala, ci au luat cu ei sacii cu scrisori, pe care copii din intreaga tara le-au scris lui Mos Craciun.