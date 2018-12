O familia din capitala a ramas, practic, sub cerul liber, dupa ce acoperisul locuintei a fost mistuit de flacari. Vecinii au vazut ca din casa iese fum si au alertat pompierii -VIDEO

Incendiul a izbucnit aseara, cand proprietarii casei se pregateau de culcare. Veceslav sustine ca a auzit un trosnet puternic si a iesit afara.

Veceslav, PROPRIETAR:“ Iesind afara am vazut ca acoperisul e in flacari. Deodata am crezut ca sunt artificii.”

Imediat i-a anuntat pe toti sa iasa din locuinta.

Veceslav, PROPRIETAR: “ Am scos copii si sotia. Aici alaturi sta cumnata cu copil minor, acolo soacra am organizat repede evacuare persoanelor. Pana a veni pompierii am incercat sa scoatem ceva haine la copii ca erau in maiouri.”

Noaptea trecuta toti au dormit la vecini. Acum barbatul se gandeste de unde sa ia bani pentru reparatie.

Veceslav, PROPRIETAR: “Aici e camera copiilor apa toata de pe acoperis sa lasat peste pod, iata apa este si sub pat, podeaua este umflata. Noaptea aceasta unde o sa inoptati?- Nustiu ceva ne vom gandi.”

Tot vecinii au fost cei care au alertat pompierii. Salvatorii au intervenit cu doua autospeciale si au stins flacarile. Focul insa a mistuit o parte din acoperis si mai multe bunuri materiale.

De la ce a izbucnit incendiul, deocamdata nu se cunoaste. Potrivit IGSU, de la inceputul acestui an, in tara au avut loc peste 1600 de incendii, in urma carora 120 persoane au murit.