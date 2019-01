O familie cu doi copii din raionul Calarasi s-a pomenit cu locuinta distrusa in plina iarna. Casa a fost cuprinsa de flacari, iar oamenii nu au reusit sa scoata nimic intreg din ea - VIDEO

Nenorocirea s-a produs acum cinci zile. Incendiul a pornit in timp ce familia nu era acasa. Cand a revenit, femeia si-a gasit locuinta plina de fum, iar in cateva minute toata casa a fost invaluita de flacari.

Nina CIOTU: “Am rugat baietelul sa-mi deschida usa si am vazut ca este foarte mult fum si m-am speriat. Am chemat ajutor si am scos doar butelia cu gaz. Imediat cum am coborat pe scari, a explodat.”

Oamenii au anuntat imediat pompierii, insa acestia au ajuns in 45 de minute, spun ei.

Nicolae CIOTU: “Nu puteau sa stinga focul. Sa venit mai devreme poate, cand am sunat, poate mai scapam ceva.” Pompierii, insa, sustin ca au ajuns mult mai devreme".

Liliana PUSCASU, PURTATOR DE CUVANT IGSU: “Apelul la 112 a fost receptionat la 18:15 minute. La fata locului a fost indreptat un echipaj de salvatori si pompieri, care deja au inceput actiunile de lichidare a incendiului la 18:39 de minute.”

Vecinii spun ca au sarit in ajutor cand au vazut valvataia, dar nu au reusit mare lucru.

“Cand am iesit din casa, am vazut cu ardea usa si repede am suna la vecina dim maha. Cand am venit era multa lume. ”

“Am venit, cateva usi erau deschise. Sticlele erau fierbinti. Numai am ajuns aci si sticla la fereste s-a spart si para a inceput sa iasa deasupra acopersului.”

Sotii spun ca recent au schimbat mobila in casa, iar acum totul s-a transformat in scrum. Din cele doua camere, una a fost distrusa in totalitate, iar din cealalta au ramas intregi doar peretii.

Nicolae CIOTU: “La nunta tot am cumparat. A ramas aici. Tot ce a fost inauntru tot a ars, tot.”

Potrivit pompierilor, incendiul s-a produs intrucat cosul de evacuare a gazelor din soba nu era intretinut corect.