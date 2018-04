O familie cu trei copii a ramas pe drumuri dupa ce un incendiu le-a distrus mansarda casei. Locuinta luata in credit a fost afectata de tonele de apa folosite pentru stingerea focului - VIDEO

Familia Zorila ne-a intampinat in pragul casei, care arata mai degraba ca un santier. Lucruri imprastiate ca dupa potop, acoperis distrus si un miros inecacios de ars imbibat in pereti.

Regula e doar pe funia din spatele casei, pe care stau insirate la uscat jucariile copiilor proaspat spalate de mizerie. Dupa incendiul de la mansarda, distrusi sunt peretii dar si tavanul, care s-au imbibat cu apa folosita la stingerea flacarilor iar, acum stau sa cada.

Andrei ZORILA: „Dupa interventia pompierilor, cand mergeam pe aici apa era pana la glezna, cam asa, 15-20 cm. Tavanul s-a dus. Peretii sunt moi, inca picura.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: „Bucataria e camera cea mai afectata din toata casa. Aici tavanul a cazut, firele de electricitate atarna, iar in pereti mai poate fi observata cum sta imbibata apa. In ajun de Pasti aici mirosea a cozonac, acum miroase a fum si a lut ars.”

Maria ZORILA: „Cea mai mare parte a apei a fost aici. Dupa tavanul din antreu totul e imbibat.”

Incendiul a izbucnit duminica. Flacarile s-au raspandit cu repeziciune, astfel ca mansarda din lemn a ars ca o torta.

Maria ZORILA: „Firul nu corespunde tensiunii care trebuie sa fie pentru casa. Aici s-a produs incendiul, a inceput sa sara ardezia.”

Andrei ZORILA: „Unul e rezistent, al doilea nu. Erau suprapuse una peste alta. ”

Maria ZORILA: „Pompierii ne-au spus ca este riscul sa se prabuseasca. Sa nu stam in casa, el trebuie total inlocuit.”

Andrei Zorila si-a facut cateva schite de renovare a casei, dar acestea raman mai mult doar pe hartie. Il inspaimanta doar gandul la cati bani are nevoie pentru lucrarile de reparatie

Andrei ZORILA: „-Schimbarea acoperisului, tavanului, electricitatea la general. Prin interior vopsea. Noi inca nu am inceput a dezgol sa vedem si realitatea.”

Maria ZORILA: „Inspectia ne-a spus ca o sa fie bani din gros, 12 mii de euro.”

Bani pusi deoparte nu au, iar mesterii spun ca ar avea nevoie de aproximativ 12 mii de euro. O suma fantastica pentru familia in care lucreaza doar sotul. Andrei Zorila este profesor de educatie fizica si antrenor de box, iar 5 mii de lei pe care-i castiga abia de-i ajung penru intretinere. Unde mai pui ca familia are si doua credite la banca.

Andrei ZORILA: „Gazul 1600, lumina 700-800, gunoiul."

Maria ZORILA: „Noi lunar suntem in minus, in imprumuturi.”

Ingropata in nevoi si cu gandul la ziua de maine, familia Zorila spune ca nu reuseste sa se bucure de sfintele sarbatori care se apropie. Daca duminica, in ziua tragediei, Maria planuia ce bucate sa gateasca de Pasti, acum nu are nici unde sa aranjeze masa.

Maria ZORILA: „Duminica dimineata am ales culorile pentru vopsea, mi-a dat niste drojdie, am scos rola. -Care este cea mai mare dorinta acum."

„Sa ma vad in bucatarie. Zilele acestea spuneam vreau acasa, da aici, nu in alta parte.”

Andrei ZORILA: ”Noi credem ca o sa fie minuni. E peste puterile noastre. Cred ca cineva o sa reactioneze. Oamenii nu sunt indiferenti.”

Cei mici sunt optimisti si se sustin unul pe altul.

„A inceput sa planga, dar noi am spus sa se linisteasca, ca suntem in siguranta.”

„Sa sarbatorim Pastele in aceasta casa, sa fie totul bine reparat si sa fim toti sanatosi.”

Familia Zorila s-a mutat in aceasta casa acum 6 ani. Vazandu-i cum schimba o gazda pe alta, mama lui Andrei a luat un credit pentru a le cumpara un acoperis deasupra capului, imprumut care va fi rascumparat abia in toamna.