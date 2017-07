O familie de albine - atat ar fi cerut de la un tanar, dependent de insulina, pentru a-i reconfirma gradul de dizabilitate. Un medic din Cimislia, retinut in flagrant de CNA

Potrivit CNA, seful Consiliului a fost retinut in flagrant delict de catre procurori si ofiterii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA. Retinerea a avut loc in fata Centrului Medicilor de Familie din Cimislia, iar bunul estorcat a fost gasit in portbagajul automobilului.







Pe cazul dat a fost pornita o cauza penala, iar banuitul a fost retinut pentru 72 de ore. Daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 10 ani de inchisoare.