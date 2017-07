O familie de moldoveni stabilita in Italia, a ajuns cu masina intr-un sant. Mama si fetita de 9 luni, internate la spital - FOTO

Copilul era in masina cu tatal si mama sa. In momentul in care barbatul a urcat rampa pentru a intra pe autostrada 16, acesta a pierdut controlul volanului si a derapat de pe carosabil intr-un sant. La fata locului au intervenit trei ambulante, scrie stirilocale.md

In urma impactului, fetita de 9 luni a fost internata la spital in stare grava. La fel si mama micutei, in varsta de 27 de ani, a fost ranita, fiind dusa la spital pentru investigatii. Tatal s-a ales doar cu cateva leziuni usoare.

Familia se intorcea de la un botez. Toate circumstantele producerii accidentului se stabilesc.