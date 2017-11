O familie din capitala trece printr-o adevarata drama. La doua saptamani dupa ce si-a adus pe lume primul copil, el a ajuns la reanimare, iar doctorii au ramas masca ce au descoperit: organele ii erau pozitionate invers in organism - VIDEO

O familie din capitala trece printr-o adevarata drama. La doua saptamani dupa ce si-a adus pe lume primul copil, o femeie a alertat medicii, intrucat baietelul a inceput sa se simta rau. El a ajuns in sectia de reanimare, la Spitalul Republican, iar doctorii de acolo au ramas masca ce au descoperit. Copilul s-a nascut cu organele pozitionate invers in organism. Problema insa consta intr-o malformatie cardiaca, ce putea fi tratata in primele 3 zile de viata. Rudele spun ca la maternitate, medicii i-au spus ca bebelusul este perfect sanatos.