O familie din Falesti se plange ca isi duce traiul de azi pe maine. Casa le-a fost distrusa in urma unui incendiu, iar ei asteapta cu frica sa apara pe lume al treilea copil: "Nu avem nici lumina, mancam devreme si ne culcam" - VIDEO

Patru stalpi, cativa metri de pelicula si niste fasii de ardezie, din asta e construita casa Anei si a lui Vadim din Navirnet, Falesti. In camera mica cat sa poti face doi pasi, printre roi de muste, familia isi duce traiul. De o bucatarie cu de toate, de dus sau dormitor nici nu poate fi vorba.

”Iata aici dormim, plita care facem mancare. Nici usa nu se inchide, nici perdea nu avem. Fara de lumina, cat se ve atat facem. Mancam devreme si ne culcam.”

”Jos punem ligheanul, ne baim. Punem fata pe pat intr-un stergarel. Ma baiesc eu, apoi se baieste el.”

Dormitor inseamna patul construit si el de mainile lui Vadim. Acolo noapte de noapte se inghesuie sotii, dar si fiica Dana, de doar doi anisori. In putin de o luna, tot pe el isi va face loc si bebelusul pe care Ana urmeaza sa-l aduca pe lume. Chiar si asa femeia spune ca este mereu pusa pe treaba.

”Seara daca ridic mult ma simt obosita. Picioarele ma dor, se umfla.”

Prin fereastra de cat o palma, cuplul priveste in fiecare dimineata casa in care au locuit pana in luna ianuarie. Atunci, la miez de noapte un incendiu pornit cel mai probabil de la soba, le-a transformat-o in scrum.

”De aici a luat foc. Aici era un patuc pentru copii. Alaturea era un balon de gaz de la plita, sa nu-l scos era sa fie mai strasnic.”

S-au trezit in plina iarna pe drumuri, cu cerul deasupra capului. Singura solutie a fost sa se adaposteasca in casa parinteasca a Anei. Au rezistat pana in vara, satui de betiile si scandalurile facute de tatal femeii.

”El servea mereu tare mult.”

”O numea pe sotie in tot felul. Acolo nu e posibil sa traiesti. Am noroc ca nu ploua aici, dar sa mai ploua.”

Sotii se viseaza traind in aceeasi casa in care au inceput sa prinda radacini. Ana insa nu poate munci pentru ca este insarcinata, iar Vadim spune ca nu-l angajeaza nimeni si nici peste hotare nu mai poate merge pentru ca nu are documente, arse si ele in incendiu.

"Acoperisul si o camera sa fac cel mai tare as dori. Pe iarna sa intri asa nu e posibil. "

”Se duce pe la vecini sa lucreze, sa faca de o paine, de mancare.”

Spun ca cei de la primaria din sat i-au hranit doar cu promisiunea ca ii vor ajuta. Primarul insa sustine ca li s-au oferit 5 mii de lei, insa pentru ca locuinta este scrisa pe mama lui Vadim, banii au fost dati femeii.

Elena HREASCA, PRIMAR NAVIRNET: ”Au sarit satul si i-a ajutat. Au transformat scarba asta intr-o petrecere. 03:45 -Mosul lor le da o casuta cu 8 mii de lei, trebuie putin de reparat. Am hotarat cu consiliul sa le cumparam o casuta, au ramas sa o identifice.”

Satenii sustin ca familia ar fi una social vulnerabila, insa sotii ar obisnui sa-i mai dea cu paharelul.

”Bea si Ana si Vadim. La acestia nu face sa le dati. Gradina, de ce nu seamana, sa lucreze, sa praseasca.”

“Nu au si nici nu vor sa aiba. 00:40 E grea situatia. Mama destul de treaba, el asa...”

Asistenta social din sat a confirmat situatia dificila in care se afla familia. Nu am putut insa sa aflam daca exista riscul ca sotii sa fie lipsiti de drepturile parintesti in cazul in care conditiile de trai nu se vor remedia.