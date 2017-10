O familie din Hancesti a primit in dar o casa, insa nici prin cap nu i-a trecut ce va gasi acolo: toti au fost evacuati - VIDEO

“- Iata sticluta, in care noi presupunem ca e mercur. Luati sa vedeti cat este de grea. -Are vreo 3 kilograme.”

Descoperirea a fost facuta in aceasta dimineata de catre noul proprietar al casei.

Ion STRAIESCU, PROPRIETAR: “Faceam curatenie in beci si am dat de un vas, micuta. Zic ia sa vad ce e inauntru si am varsat putin el se face ca un fel de bulbuci.”

Speriata familia a chemat politia. Ajunsi la fata locului, oamenii legii i-au evacuat pe toti membrii din gospodarie, mai ales ca barbatul reusise sa verse putin mercur in curte. In ajutor le-a venit primarul care a luat vasul si l-a depozitat la primarie.

Desi primarul a venit si a luat substanta toxica din gospodarie, familia asa si a ramas in drum cu politia. La fata locului au fost chemati reprezentantii centrului de sanatate publica Hancesti, care initial le-au spus ca vor veni abia luni sa curate zona in care a fost varsata o parte din substanta toxica.

Insa ulterior, dupa ce reporterul Protv am vorbit cu seful cetrului national de sanatate publica o echipa a mers in sat si a efectuat lucrarile de dezactivare a zonei de risc, iar familia a putut sa intre in casa.

Pe marginea cazului a fost pornita o cauza a fost pornita o cauza penala, iar mercurul va ramane la oamenii legii pana cand vor fi stabilite toate circumstantele. Mercurul este o substanta toxica de categoria intai, periculoasa pentru mediu si sanatatea omului.

El poate fi folosit la fabricarea bombelor. Potrivit politiei, pe piata neagra din tara noastra pretul unui kilogram de mercur, ar ajunge si pana la 25 de mii de euro. Ion Strajescu si familia sa au fost eroii unui reportaj Pro Tv, care au ramas pe drumuri si au primit in dar o noua casa cu ajutorul unui ONG. Acestia s-au mutat acolo de curand asa ca s-au apucat de curatenie generala.