O familie din Truseni - plina de necazuri. Primul copil s-a nascut cu o diagnoza crunta, iar pentru medicamente achita mii de lei. Casa au luat-o in credit, iar in ultimele luni, nu au mai putut plati ratele: "Suntem cu gandul la Dumnezeu" - VIDEO

Greutatile au venit una dupa alta, iar soarta parca nu le-a oferit nici un moment de respiro. Va spunem astazi povestea unei familii din Truseni, care a fost nevoita sa treaca numai prin necazuri. Primul copil s-a nascut cu o diagnoza crunta - paralizie cerebrala infantila, iar parintii sunt nevoiti sa plateasca lunar mii de lei pentru medicamente. Casa, in care locuiesc, a fost luata in credit, iar in ultimele luni, nu au mai putut plati ratele, asa ca datoriile au tot crescut. Sunt disperati, mai ales ca mai au doi fii, carora vor sa le ofere un viitor mai bun.