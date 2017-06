O familie intreaga, parintii si doi copii minori, a ajuns la spital in aceasta dimineata, dupa un grav accident produs pe soseaua Chisinau-Leuseni - VIDEO

Impreuna cu sotia si cei doi copii, Sergiu Rotaru mergea spre Chisinau in aceasta dimineata cu Renaultul familiei. In prejma satului Iurceni, barbatul spune ca s-a pomenit cu un microbuz intrat pe contrasens. Impactul nu a putut fi evitat.

Serghei ROTARU, SOFER RENAULT: ,, A iesit inaitea mea, nu am reusit nici sa franez nici s-o i-au prin alta parte, el in timpul asta a luat-o in aceasi directie, si ne-am tamponat fata in fata.”





Barbatul afirma ca soferul microbuzului ar fi incercat sa depaseasca un TIR si ar fi avut viteza mare. Acesta nu a vrut sa discute cu noi.

Toti cei patru membri ai familiei din Renault au fost raniti si au ajuns la spitalul din Nisporeni.

Ion IACHIMOVSCHI, SEF SECTIE, SPITAL NISPORENI: ,, Au fost adusi 4 maturi, gravitate medie, 3 se interneaza,fetita cu contuzia gambei se duce la domiciliu. soferul?-are comotie si sotia deasemenea’’



Reprezentantii inspectoratului de patrulare Nisporeni ne-au spus doar ca investigheaza cazul.