O fata de 15 ani si un baiat de 16 ani s-au aruncat in gol de pe un bloc cu 18 etaje din capitala: "Ar fi incercat sa-si imortalizeze iubirea". Ce spun psihologii - VIDEO

Oamenii legii au fost alertati de un locatar la ora doua noaptea. Martorul a vazut cu ochii sai cum adolescentii au cazut in gol. Potrivit politiei, in buzunarul unuia dintre ei a fost gasit un biletel de adio, in care adolescentii ar fi scris ca asta a fost decizia lor si nimeni sa nu-i judece.

Adrian JOVMIR, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA CAPITALEI “Nu este clar de la ce etaj ar fi sarit persoanele, urmeaza a fi stabilit. Ambele persoane nu locuiau in acel bloc.”

Locatarilii spun ca nu i-au mai vazut pe tineri pana acum, iar cand s-au aruncat in gol ei ar fi fost legati unul de celalat.





“Noaptea m-am trezit şi poliţia a venit. Stăteau maşini, aproape 10. M-am uitat intr-un colţ şi acolo erau puse panglici, ca în film.”

“Amandoi s-au legat cu scoci unul de altul. Ei au venit la cineva in ospetie. Am auzit numai un racnet – oi, si gata fata a strigat”

“A spus politia ca erau legati cu scoci, dar noi nu am vazut.”

Psihologii nu cred ca adolescentii ar fi avut vreo problema psihica sau emotionala.

Liuba CEBAN, PSIHOLOG, LINIA VERDE DE PREVENIRE A SUICIDULUI “Este vorba despre imortalizarea iubirii. Ei au vrut sa stie lumea de ei ca ei sau iubit. Ei au fost sub influenta unor carti, filme scenarii, care au vrut sa le aplice in cazul lor, adolescentii foarte des consuma informatii care promoveaza suicidul.”

Potrivit Inspectoratului general de Politie, anul trecut au fost inregistrate 287 de cazuri de suicid ,soldate cu deces. Potrivit statisticilor, in Republica Moldova cel putin o persoana pe zi isi pune capat zilelor. Oamenii care se afla in situatii dificile sunt indemnati sa sune la linia verde pentru prevenirea suicidului. Exista si o aplicatie gratuita pentru prevenirea suicidului-“HelpAPP”