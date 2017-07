O fata de 16 ani de la Orhei sustine ca a fost violata sub ochii unui politist. S-ar fi intamplat intr-un automobil la volanul caruia era omul legii. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Potrivit procurorilor tanara de 16 ani ar fi fost ademenita in masina de catre doi barbati pe care ii cunostea, sub pretextul ca acestia o vor duce acasa. Ulterior ar fi fost abuzata sexual, iar totul s-ar fi intamplat in prezenta politistul de la Inspectoratul de Politie din Orhei. Cei doi indivizi au fost retinut, iar politistul este cercetat in libertate pentru complicitate. Agresorii risca pana la 12 ani inchisoare.