O femeie a ajuns la spital, dupa ce automobilul in care se afla a intrat in plin in doi piloni pe o strada din Balti - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-ar fi intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 8:00 pe o strada din Balti. Automobilul Dacia Logan a fost facut zob dupa ce s-a izbit in doi piloni de electricitate. In urma impactului, pilonii au cazut peste masina.

Femeia a fost transportata la spital, iar soferul automobilului urmeaza sa treaca testul la alcoolemie, intrucat politia spune ca ar fi fost baut.

Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza sa fie stabilite de politie.