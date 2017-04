O femeie a ajuns la spital dupa ce o creanga a cazut peste ea, chiar in momentul in care cobora dintr-un autobuz, iar un barbat a cazut din copac, incercand sa dea jos firele electrice - VIDEO

Aceasta femeie s-a pornit azi dimineata la munca. Dupa ore de asteptare, a urcat intr-un autobuz. Cand sa iasa, necaz – o creanga desprinsa dintr-un copac s-a prabusit chiar peste ea.

“Dimineata ducandu-ma la lucru am coborat din autobus, am facut vreo doi pasi si a cazut o creanga foarte puternica peste mine si am cazut automat jos. Am vreo doua coaste rupte si m-am lovit la cap. Numa am coborat din autobus 122 si nici n-am dovedit sa vad nimic defapt.“

Femeia a fost internata la spitalul de urgenta, fiind imobilizata. Tot astazi, un barbat si-a luat inima-n dinti si a decis sa faca ordine in curtea blocului, ravasite de intemperii. A urcat intr-un copac ca sa dea jos firele electrice incalcite printre ramuri. A lunecat, insa, si iata-l la spital.

Ambulantele au fost solicitate incontinuu pe strazile din capitala. Drumul lor nu a fost deloc usor, pe strazile blocate de copaci s-au deplasat ca printr-un labirint. Ieri sapte oameni au fost raniti de crengile cazute. Pentru astazi inca nu a fost facut un bilant.