O femeie a cerut despagubiri morale de la soferul autobuzului din care a cazut. Ce a decis instanta - Bizlaw.md

O locuitoare a municipiului Chisinau a dat in judecata soferul autobuzului de pe ruta nr. 5 dupa ce in momentul cand a vrut sa coboare autovehiculul s-a pornit, iar ea a cazut sub autobuz. Reclamanta a cerut repararea prejudiciului moral cauzat in urma accidentului rutier si a cheltuielior de judecata, scrie Bizlaw.md