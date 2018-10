O femeie a murit dupa ce a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa neregulamentar o strada din capitala. Soferul de 19 ani a fost retinut

Totul s-a intamplat in jurul orei 20 in sectorul Botanica al capitalei. Potrivit oamenilor legii femeia a fost lovita de un Opel, la volanul caruia se afla un tanar de 19 ani. Victima traversa strada neregulamentar, iar in urma impactului violent, s-a stins pe loc.

Potrivit politiei, tanarul nu consumase alcool. Acesta a fost retinut pentru 72 de ore, iar daca va fi gasit vinovat risca pana la 7 ani de inchisoare.