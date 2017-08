O femeie a pierdut zborul la Milano, intrucat avionul a decolat mai devreme. Ea se plange ca nu a fost anuntata despre schimbare - VIDEO

Ana Sarbu spune ca a cumparat in luna mai de la un ghiseu de pe aeroportul Chisinau un bilet de avion tur-retur pentru mama sa care a decis sa vina acasa din Italia. Astazi, cand, aceasta urma sa se intoarca inapoi a avut parte de o surpriza neplacuta.

Ana SARBU: ”Trebuia sa fie zborul la 15:40, ajugem aici ni se spune ca cursa asta a plecat la ora 10 si a fost anuntata din timp. Mi-au cerut numarul de mobil, le-am spus mi-au spus ca e alt numar. ”

Mai mult, femeia spune ca la ghiseul de unde a procurat biletul i s-a spus ca a fost vandut altei persoane.

Ana SARBU: ”Ei spun ca ei vad ca un domn a procurat exact la ora ceea, in ziua ceea in care am procurat eu biletul. Cum poate sa procure acest bilet daca noi avem bilet dus si intors. Avem bonul de plata”.

Pentru ca maine trebuie sa fie la Milano, femei a procurat alt bilet.

Galina POTLOG: ”Iar bani din buzunar, iar cheltuieli si plecarea maine.”

Reprezentantii companiei aeriene, care a operat zborul, spun ca agentul care a vandut biletul trebuie sa anunte pasagerul despre schimbarea orarului de zbor.

REPREZENTANT COMPANIA, “FLY ONE”: "Toata raspunderea o poarta agentul care a vandut acest bilet- Aeroport Handling. Atunci cand a cumparat biletul doamna Potlog nu a indicat adreasa de email si a lasat un numar de contact la care reprezenatntii companiei a incercat sa ia legatura, dar nimeni nu era disponibil, motiv din care la 15 iulie a fost contactat agentul care a vandut acest bilet pentru a o informa despre schimbarea orarului de zbor.”

Contactati de Protv, reprezentantii agentiei care au vandut biletul spun ca de fapt cei de la Fly One, trebuie sa anunte pasagerii. Inspectorii de la Agentia pentru protectia consumatorului recomanda femeiii, sa depuna o plangere la ghiseul de unde a cumparat biletul.

Natalia ILAŞCIUC, INSPECTOR, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI: ”Agentul economic trebuie sa ia atitudine in termen de 14 zile. Se face vinovat agetul economic, de la care a fost procurat biletul avia. Daca raspunsul primit nu-l satisfice poate scrie o plangere la agentia pentru protectia cosumatorului”.

Femeia spune ca se va adresa in instanta de judecata.