O femeie a primit peste 1700 de euro despagubiri de la Air Moldova. Cursa a intarziat cu 4 ore - Bizlaw.md

O femeia a dat in judecata Intreprinderea de Stat ”Air Moldova” pentru prestarea serviciilor necorespunzatoare si a primit despagubiri in valoare de peste 1.700 de euro. In motivarea actiunii se spune ca reclamanta a procurat un bilet electronic tur-retur pentru ruta Roma-Chisinau-Roma. In ziua zborului, femeia s-a prezentat la aeroport cu trei ore inainte de zbor, insa a decolat cu patru ore intarziere decat ora stabilita, noteaza Bizlaw.md