O femeie a ramas blocata intre fiare, dupa ce masina in care se afla a intrat violent intr-un camion, la Peresecina. Salvatorii au intervenit

Potrivit IGSU, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 09:00. Un Opel, in care se aflau doua persoane, a intrat violent intr-un camion care apartinea unei firme de mezeluri. Imediat, martorii au solicitat ajutorul pompierilor.

Ajunsi la fata locului, salvatorii au stabilit ca o femeie din Opel a ramas blocata intre fiarele automobilului. Acestia au scos victima imediat si au transportat-o la spital.

Toate circumstantele si cauza producerii accidentului rutier urmeaza a fi stabilite de organele de drept.