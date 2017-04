O femeie a vrut sa intre noaptea in Republica Moldova cu o suma mare de bani, insa a ramas fara ei si risca pana la 2 ani de inchisoare: autoritatile i-au confiscat cei peste 20 de mii de euro - FOTO

Totul s-a intamplat acum 4 zile la punctul de trecere Costesti. Potrivit politiei de frontiera, anterior acestia ar fi primit o informatie precum o femeie urmeaza sa intre in Republica Moldova cu o suma mare de bani, care ar fi fost obtinuti in mod ilegal.

Astfel, pe 2 aprilie, in jurul orei 1:30, la vama Costesti s-a prezentat o femeie de 50 ani, pasager intr-un Mercedes, care urma sa intre in tara.

Dupa verificarile de rigoare, femeia nu a mentionat nicio suma de bani in declaratia de trecere a frontierei, fapt ce a dus la verificarile aditionale.

In urma verificarilor aditionale, in geanta femeii au fost gasiti 23 250 euro, iar intrebata de politisti de unde ii are, aceasta nu a putut oferi explicatii. Astfel, banii au fost confiscati.

Cazul este cercetat de angajaţii Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, pentru elucidarea tuturor circumstanţelor infracţiunii şi luarea măsurilor legale ce se impun. Femeia risca amendă sau cu închisoare de până la 2 ani.