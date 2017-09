O femeie acuza angajatii spitalului de psihiatrie din capitala ca i-ar fi batut fiica internata acolo: avea fata zgaraiata si era plina de vanatai - VIDEO

Pe Irina Rotari am gasit-o astazi cersind pe viaductul din capitala. Femeia ne-a povestit ca la inceputul lunii septembrie si-a internat fiica la spitalul de psihiatrie din capitala, tanara are sindromul Cornelia de Lange, o forma de retard mintal. Ar fi mers sa o viziteze zilnic, pana saptamana trecuta.

Irina ROTARI, MAMA: “Joia si vinerea trecuta nu mi-au adus-o sa o vad. Mi-au zis ca doarme dupa injenctii. Nici sambata nu mi-au adus-o. S-a dus bunica seara si a vazut ca ea are vanatai pe maini si pe picioare. Duminica dimineata m-am dus eu si am fotografiat asta, iar cu fiecare zi, vanatai erau tot mai multe.”

Femeia spune ca cerseste in strada deoarece nu poate sa mearga la munca, fiind nevoita sa stea acasa cu fiica ei, care are nevoie de supraveghere permanenta. La spital, unde tanara este internat de doua ori pe an, i s-ar fi spus ca tanara s-ar fi automutilat.

Irina ROTARI, MAMA: “Ea poate avea un comportament agresiv, dar nu se mutileaza. Ea nu si-a zgaraiat niciodata fata in cei 20 de ani ai sai. Obrazul ei stang e zgaraiat si are o vanataie mare.”

Contactat de Pro TV, vicedirectorul spitalului de psihiatrie, Iurie Pavlov spune ca a fost pornita o ancheta, iar pacienta a fost transferata in alta sectie.

Iurie PAVLOV, VICEDIRECTOR SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE: “A fost pornita o ancheta interna de serviciu. Ne angajam ca ulterior sa punem la dispozitia publicului larg, rezultatele investigatiilor si masurile luate.”

Dupa ce ieri, mama fetei s-a plans pe o retea de socializare si angajatii Oficiului Avocatului Poporului au inceput sa investigheze acest caz si au mers la spital.

Alexandru ZUBCO, ANGAJAT OFICIUL AVOCATUL POPORULUI: “Potrivit explicatiilor angajatilor institutiei si inscrisurilor din registre, leziunile ar fi fost cauzate de catre pacienta propriu zis. Circumstantele insa vor fi stabilite de organele de drept.”

Paralel, procuratura municipiului Chisinau a pornit un proces penal pe cazul dat. Procurorii spun ca investigheaza atat versiunea in care pacienta s-ar fi automutilat, dar si cea in care tanara ar fi fost maltratata de angajatii institutiei sau de alti pacienti.