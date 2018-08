O femeie care a mers la aquaparkul de la Sociteni si si-a fracturat clavicula, spune ca timp de 40 de minute niciun medic nu s-a apropiat de ea, sa-i acorde ajutor: "Cine e responsabil" - VIDEO

Filmuletele au fost postate pe internet, iar femeia povesteste cu groaza despre cele intamplate. Intr-o postare pe facebook, aceasta a scris:

"Ma dadeam pe un topogan cand m-am lovit si am cazut cu toata greutatea pe mana. Am cautat un punct medical pentru un prim ajutor, am mers de la un capat la altul, i-am rugat pe responsabilii de acolo un singur lucru - sa-mi puna o injectie ca sa-mi ia durerile si sa cheme ambulanta, pentru ca nu am telefon.

După 40 de minute un "tip de doctor" a ieşit din biroul administraţiei si mi-a adus o injectie. Mi-am dat seama ca nu este medic si mi-am facut singura injectie. Intrebarea mea este: Cine verifică daca sunt medicamente acolo. Cine este responsabil?"

Lucrătorii de ambulanţă mi-au spus ca zilnic primesc apelurile de la acest "parc al groazei".

Contactati de Pro TV, responsabilii de la Aquapark ne-au spus ca femeia a refuzat sa i se acorde primul ajutor si a spus ca asteapta ambulanta.