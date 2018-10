O femeie, aflata in a 38-a saptamana de sarcina, s-a stins la spitalul din Cimislia: si bebelusul ei a murit

S-a intamplat in noaptea de 10 spre 11 octombrie in Spitalul Raional din Cimislia. O gravida care avea termen de sarcina de 38 de saptamani a fost adusa cu ambulanta, unde a fost lasata sub supraveghere fiind suspectata de o infectie respiratorie acuta. Tanara a murit putin peste miezul noptii, iar cauza declarata in acest moment ar fi disectie de aorta cu tamponada acuta a cordului, scrie sanatateinfo.md