Explozia din sectorul Rascani. O femeie de 32 de ani ramane internata la spital cu arsuri pe jumatate din suprafata corpului, dar si pompierul peste care a cazut o placa de beton in timpul interventiei - VIDEO

Irina Vulpe are 32 de ani si se afla in sectia de reanimare la Institulul de Medicina Urgenta. A suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului. Irina ar fi cea care, asa cum spuneau pompierii a aprins lumina, iar in acel moment s-a declansat explozia in apartamentul sau. Tanara are un copil, in varsta de cinci ani, care in seara aceea era la bunici.



O alta femeie din acelasi bloc, Sofia, a locuit aproape toata viata in apartamentul din care astazi au ramas numai ruine. Isi aminteste ca pe cand era copil se juca in curtea blocului, iar dupa decesul fratelui sau, din 2002 aceasta locuia la etajul 19 impreuna cu nepotul sau de 16 ani. Sambata seara cand s-a produs tragedia, femeia se afla acasa si se pregatea de somn cand a auzit o mare bubuitura dupa ce a observat cum lucrurile cadeau de pe pereti.

Sofia: “Dupa ce a fost o mare bubuitura, au inceput sa cada draperiile, s-au spart geamurile, florile cadeau de pe fereastra, lumina ardea inca. Nu intelegeam ce se intampla.”

Femeia spune ca doarme pe la rude si ca nu a reusit sa ia nimic cu ea din casa. Acum tot ce isi doreste este sa-i fie reparat apartamentul.

Sofia: “Trebuie sa schimb geamul, nu stiu cat de afectat este peretele, dar si pervazul este crapat.”

Svetlana Sihova, locuieste la etajul doi, chiar daca apartamentul ei nu este daramat, trece prin momente greu de imaginat. Era la bucatarie cand s-a intamplat totul, iar acum toti membrii familiei dorm pe la rude, avand cu ei doar hainele in care au iesit afara.

Svetlana SIHOVA: “Ce-am reusit aceea am luat. Nu stiam ca nu o sa am dreptul sa ma intorc si, evident, am ramas pentru o zi afara. Ziua, noaptea am petrecut-o in corturi.”

Totodata, la spital, raman internate 4 persoane. Este vorba despre o femeie de 32 de ani, care se afla la reanimare cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, si alte 3 persoane internate cu diferite traumatisme.

Cristina GOREA, SERVICIUL DE PRESA INSITITUL DE MEDICINA URGENTA: “Deocamdata starea pacientilor nu permite ca acestia sa discute sau sa-si reaminteasca prin ce au trecut.”

De asemenea, un alt barbat ramane internat la Spitalul Sfanta Treime pentru tratament. La Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii au fost cazate 8 persoane care au ramas fara locuinte in urma tragediei, la solicitarea Ministrului, Silvia Radu.