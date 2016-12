O femeie de 35 de ani s-a indragostit de un puscarias, crezand ca barbatul este un om de afaceri. Vezi ce a urmat - VIDEO

S-a dovedit a fi insa un escroc. Impreuna cu alti 2 puscariasi, toti, detinuti in penitenciarul Taraclia, el a mintit femeia , iar aceasta ia dat 400 de mii de lei. In urma perchezitiilor in celule au fost gasite telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, stick-uri de memorie, precum si alte obiecte.

Alti doi membri ai gruparii criminale, care aveau rolul de preluare a banilor prin intermediul transferurilor bancare, au fost retinuti si plasati in izolator. Acum cei 5 risca pana la 15 ani.