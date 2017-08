Tragedie la Botanica. O femeie de 36 de ani si-a injunghiat cei doi copii, apoi a incercat sa-si taie venele. Toti trei sunt la spital: “Avea multiple plagi de cutit" - VIDEO

S-a intamplat in aceasta noapte in sectorul Botanica. Dupa ce si-a injunghiat copiii, femeia si-a taiat venele, incercand sa-si ia viata. A fost insa oprita de soacra ei, care ar fi venit sa vada ce se intampla, la rugamintea fiului. Acesta ar fi vorbit la telefon cu sotia si si-ar fi dat seama ca ceva nu este in regula.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA, CHISINAU: “A fost adusa azi dimineata la ora 5 intr-o stare foarte grava, cu o hemoragie puternica.”

Femeia de 36 de ani a fost resuscitata si conectata la respiratia artificiala, dupa care a suportat o interventie chirurgicala.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA, CHISINAU: “Nu este exclus ca medicul sa ceara o consultatie a medicului psihiatru."

Copii femeii- o fetita de un an si un baiat de 12, au ajuns la fel la spital. A avut si el nevoie de operatie si va ramane cu cicatrici pe viata. Acum se afla la reanimare in stare grava.

Vitalie MIHĂLCEAN, VICEDIRECTOR SPITALUL “VALENTIN IGNATENCO”: “Avea multiple plagi de cutit, taiate pe cutia toracica, abdomen, membri superioare, inferioare, in stare grava.”

Micuta de un an a fost transportata la Institutul Mamei si al Copilului. Copila se afla si ea la reanimare, dar e constienta.Politia urmeaza sa afle cum exact s-a intamplat totul. In functie de rezultatele medicului psihiatru, oamenii legii vor stabili pedeapsa femeii.