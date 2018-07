O femeie de 36 de ani din Magdacesti lupta pentru viata. Diagnosticata cu leucemie in faza incipienta, ea a inceput un tratament, care o poate pune pe picioare, insa este destul de costisitor: "Nu se da batuta" - VIDEO

La trei ani dupa ce cancerul la san a desfigurat-o, un alt diagnostic i-a dat peste cap toate planurile. Unica dorinta fiind cea de a ramane in viata pentru a-si putea creste cei trei copii. Este povestea trista a unei femei de 36 de ani din Magdacesti, care acum doua luni a aflat ca are leucemie. Boala este la inceput, iar medicii din Turcia ii spun ca are de vindecare. Tratamentul este insa destul de costisitor, asa ca oamenii din sat i-au sarit in ajutor.