O femeie de 39 de ani a murit dupa ce a fost lovita de un camion chiar pe trecere de pietoni. Soferul: "Eu am cedat o masina si nu am vazut femeia" - VIDEO

Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Nicolae Dimo cu Tudor Vladimirescu. Potrivit politiei soferul, de la volanului camionului are 58 de ani.

“Eu am cedat o maşină şi nu am văzut femeia. Ea era mai departe de trecere. Am chemat ambulanţa, dar ea a venit peste 20 de minute.”

Politia a gasit in buzunarul femeii acte, un telefon mobil, dar si o suma mare de bani. Potrivit oamenilor legii martori nu sunt.

Daniel FURCULITA, ANCHETATOR: “Pietonul a decedat la fata locului, urmeaza sa se stabileasca toate circumstantele in procesul penal.”

Daca va fi gasit vinovat soferul risca pana la 7 ani de inchisoare. In cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, Pro TV a incercat sa convinga autoritatile sa ia masuri ca sa previna accidentele cu implicarea pietonilor.

Printr-un demers adresat personal sefului guvernului, am cerut ca neacordarea prioritatii pietonilor sa fie pedepsita cu suspendarea permisului si nu cu o amenda de doar 200 de lei asa cum e acum. Deocamdata insa autoritatile nu au dat curs demersului.

Intre timp, din vara, de cand a fost lansata campania Pro Tv, 18 persoane care traversau regulamentar strada, si-au pierdut viata fiind strivite de masini, iar alti 60 de pietoni s-au ales cu traumatisme.