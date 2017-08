O femeie de 52 de ani a fost gasita intr-o balta de sange de catre concubinul sau, in propriul lor apartament: "E strasnic ce se intampla". Doi suspecti, retinuti - VIDEO

Un barbat in varsta de 59 de ani si o femeie de 56 de ani au mers in vizita la victima aseara. Potrivit politiei, acestia ar fi a consumat bauturi alcoolice, iar ulterior intre ei s-ar fi iscat o cearta. Musafirii ar fi injunghiat gazda cu un cutit si ar fi plecat. Victima a fost gasita fara suflare de catre concubinul acesteia care a anuntat politia. Vecinii spun ca deseori in apartamentul victimei se dadeau petreceri.

“Ziua făceau gălăgie. Zgomot, beţie. E straşnic ce se întâmplă”.

”Cu cuţitul au tăiat-o, au avut o beţie. Noaptea m-a deranjat zgomotul de la uşile maşinilor.”

Cuplu a fost retinut pentru 72 de ore.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor. Daca vor fi gasiti vinovati suspectii risca pana la 20 de ani de inchisoare.