Gerul a facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani, care locuia la Falesti, a murit din cauza hipotermiei: a fost gasita de concubin, inghetata, sub un gard - VIDEO

Femeia, devenita prima victima a gerurilor din aceasta iarna, este originara din Nisporeni, dar era stabilita de cativa ani la Falesti. Azi dimineata, ea a fost gasita de concubinul sau inghetata in zapada, langa gardul casei in care locuia. Victima in varsta de 57 de ani s-a stins in ambulanta, in drum spre spitalul raional.

Gerul si zapada au continuat sa le dea batai de cap soferilor. Salvatorii spun ca noaptea trecuta au intervenit pana dimineata in ajutorul soferilor care s-au impotmolit in zapada.

Pentru drumarii de la Comrat deszapezirea a fost cu ghinion. Autospeciala acestora a pierdut lupta cu nametii si a ramas blocata. Pompierii au scos-o, iar locatarii au pus mana pe lopeti si au sarit in ajutor.

La iesirea din satul Ratus, Telenesti, un Range Rover, masina destul de valoroasa, si-a cam pierdut valoarea. Automobilul a fost facut zob dupa ce a derapat pe soseaua lunecoasa si a intrat violent intr-un copac. Potrivit politiei, in masina se afla doar soferul care nu a avut de suferit.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca a intervenit in special pe drumurile locale, dar si pe soselele raionale din Soldanesti, Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, Rezina, Orhei si Cantemir.

62 de localitati din 7 raioane raman fara lumina. Din cauza lipsei curentului electric a fost stopata activitatea a doua puncte vamale la frontiera cu Ucraina. Meteorologii anunta ca saptamana viitoare gerul se inteteste. Astfel, incat joi noaptea in nordul tarii am putea avea chiar si minus17 grade Celsius.