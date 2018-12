O femeie de 57 de ani din capitala a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de flacari. Mai multe bunuri din casa, dar si acoperisul au ars: "Nu au scos nimic bun din casa totul a aras” - VIDEO

Incendiul a izbucnit intr-o casa de pe strada Bucuresti. In acel moment stapana se afla in locuinta. Ea a reusit sa iasa afara pana la sosirea pompierilor, dar s-a ales cu arsuri. Femeia a fost transportata la Centrul de Combustie. Elizaveta a venit in vizita la sora sa, care locuieste in apropiere de casa care a luat foc. Ea spune ca a simtit miros de fum.

Elizaveta, PENSIONARA: “ Galagie nu era nimic, fum mult era, flacara nu se vedea, fum negru se ridica. Sa rupt tot o nevoie acoperisul de pe casa, nu au scos nimic bun din casa totul a aras.”

La fata locului au fost trimise 3 autospeciale. Pompierii au stins flacarile in 20 de minute, insa chiar si asa mai multe bunuri din casa au ars. Salvatorii au scos o butelie de gaz care risca sa explodeze. Deocamdata acestia nu ne-au putut spune din ce cauza a izbucnit focul.